هادي العنزي



رفع الجهاز الإداري لكرة السلة بنادي الجهراء بقيادة أمين السر العام خلف السهو راية التحدي للموسم المقبل مبكرا، بعدما بدأ بترتيب أوراق الفريق الأول عبر عدة خطوات مهمة، من شأنها أن تضعه منافسا صعب المراس على المراكز الأولى.

وقد أبرم نادي الجهراء تعاقده مع المدرب اللبناني أحمد الفران، وأعاد مواطنه الدولي وائل عرقجي إلى صفوف «أبناء القصر الأحمر» مرة أخرى بعد موسم متميز قضاه عرقجي مع «الجهراوية».



ولم يكتف الجهراء بالملف الخارجي، بل واصل عمله المدروس إلى التعاقدات المحلية، ليضم النجم الدولي السابق، ولاعب القادسية وكاظمة عبدالله الصراف، في خطوة تعزز عناصر الخبرة بالفريق، كما جدد التعاقد مع مساعد العتيبي، ويتوقع ألا تتوقف الخطوات «الجهراوية»، والذي يضم العديد من المتميزين في صفوفه، عند هذا الحد في الأيام المقبلة، خاصة أن التتويج بالألقاب على رأس أولويات الجهاز الإداري.