عبدالعزيز جاسم



قرر مجلس إدارة نادي النصر إقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في سلوفينيا نهاية يوليو المقبل أو بداية أغسطس، وذلك لفترة تمتد من أسبوعين إلى 20 يوما، استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل.



ويسعى العنابي، الذي قدم مستوى مميزا الموسم الماضي بحصوله على لقب كأس الاتحاد والمركز الثالث ببطولة كأس سمو الأمير مناصفة مع الفحيحيل، إلى المنافسة على أحد الألقاب الكبيرة «الدوري وكأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد» بعد أن قرر الإبقاء على المدرب الوطني محمد المشعان وطاقمه الفني المعاون، لكنه تخلى عن رئيس جهاز الكرة فيصل العدواني أحد أبرز المشاركين في صناعة الفريق خلال المواسم الماضية.



ويبحث النصر عن التعاقد مع مهاجم القادسية أحمد الرياحي الذي سبق أن لعب مع الفريق في الموسم قبل الماضي وقدم مستويات لافتة، فيما يريد المشعان تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلي بعدما أغلق ملف المحترفين الخمسة بالتعاقد مع البرازيلي جونيور تاكو.