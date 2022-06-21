يعقوب العوضي



عقد اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا أول من أمس أعاد من خلاله تشكيل اللجان العاملة به لإدارة شؤونه خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة د.عبدالهادي الشبيب وحضور جميع الأعضاء.

وتولى عضو مجلس الإدارة بدر الكوس رئاسة لجنة المسابقات، وعبدالرحمن السهو رئاسة لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية، وجاسم الفيلكاوي رئاسة لجنة الحكام، كما جدد مجلس الإدارة الثقة في د.الشبيب رئيسا للجنة الاستثمار، ونايف الخميلي للجنة المالية، وطارق العريفي للجنة الكرة الطائرة الشاطئية على ان يتقدم رئيس كل لجنة بتشكل أعضائها في وقت لاحق.



إلى ذلك، اعتمد مجلس الإدارة تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة وقائمة اللاعبين استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين في إيران من 15 حتى 22 أغسطس المقبل، بحيث يتولى المدرب الوطني خالد المطيري مهمة تدريب المنتخب ويساعده المدرب الوطني هاشم دشتي.



هذا، وضمت قائمة اللاعبين الأولية 27 لاعبا.