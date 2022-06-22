استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف صباح امس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى البلاد علي بن سفاع وسفير جمهورية الهند الصديقة سيبي جورج.



وبحث النائب الاول والسفير اليمني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجال الأمني، وجرى استعراض مجمل الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.



كما بحث والسفير الهندي موضوعات مشتركة.



وأكد النواف عمق العلاقات التي تربط الكويت بجهموريتي اليمن والهند.



من جانبه، ثمن بن سفاع مواقف الكويت الداعمة للأمن والاستقرار في اليمن.



كما أعرب السفير جورج عن شكره وتقديره لما تلقاه الجالية الهندية من رعاية واهتمام في الكويت.



على صعيد آخر، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تكريم المتميزين من منتسبيها، وترسيخ مبدأ الثواب وإعلاء قيمة العمل ومكافأة المجد، كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ النواف العقيد محمد الهاجري ومديحة العنزي من قطاع المرور والعمليات، لجهودهما المتميزة في أداء أعمالهما بكل أمانة وإخلاص، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم الشيخ فواز الخالد.



وأشاد النواف بالمكرمين وحثهما على مواصلة هذا الجهد الذي يجسد حبهما لوطنهما الكويت، ويحافظ على الأداء الأمني الفاعل في محاربة الجريمة والتصدي بكل حزم لأي عمل مخالف للقانون، متمنيا لهما التوفيق في عملهما. وأعرب المكرمان عن شكرهما وتقديرهما للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه الدائم للمتميزين من منتسبي المؤسسة الأمنية، مؤكدين ان هذا التكريم سيكون حافزا لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الكويت وأمنها.