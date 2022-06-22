عبدالكريم أحمد



توفي شاب من غير محددي الجنسية يبلغ 33 عاما جراء حريق داهم يوم أمس منزل ذويه في منطقة الصليبية السكنية.



وكشف مصدر لـ «الأنباء»، أن قوة الإطفاء العام وجهت مركزي الصليبخات والاستقلال للتعامل مع الحريق فور ورود بلاغ بنشوبه في المنزل.



وأضاف المصدر أنه تبين لرجال الإطفاء أن الحريق شب بغرفة مشيدة على سطح المنزل، وبعد إخماد النيران والتفتيش عثر على الجثة متفحمة داخل الغرفة.



وأشار إلى أنه تم انتداب إدارة الأدلة الجنائية لتسلم الجثة وتسجيل قضية حريق ووفاة في مخفر المنطقة، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت الى اندلاع النيران.