‏محمد الجلاهمة



أسفر انتشار قطاع الأمن العام عن ضبط شخصين بحوزتهما مواد يشتبه بأنها مخدرة بمحافظة حولي، واحدهم مطلوب إلقاء قبض بتهمة حيازة وإحراز مؤثرات عقلية. وبحسب مصدر امني فإن إحدي دوريات الأمن العام ولدى قيامها بجولة تفقدية مساء امس الأول بمنطقة السالمية اشتبهت في مركبة وعقب اجبار قائدها على التوقف تبين ان بداخلها مواطنا 32 عاما وخليجيا بنفس عمره وفي حالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة والشخصين عثر معهما على لفافة بها حشيش وأخريين بهما مادة بيضاء يرجح انها شبو او آيس الى جانب حبة فياغرا الى جانب مبلغ مالي، هذا، وتمت إحالتهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية.