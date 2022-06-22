أعلنت البحرية الأميركية امس انها أطلقت عيارات تحذيرية لمنع 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من الاقتراب من سفينتين أميركيتين من الأسطول الخامس قرب مضيف هرمز الاستراتيجي.



وقالت البحرية في بيان صادر عن مقر الأسطول الخامس في البحرين إن الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب «بطريقة غير آمنة وغير مهنية» من السفينتين اللتين كانتا تقومان بدورية روتينية.

وأوضحت أن أحد الزوارق اقترب «بسرعة عالية وبشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعدما أصدرت سفينة الدورية الأميركية إشارات تحذير مسموعة»، وبعدها إشارة ضوئية تحذيرية أخرى، في حادث استمر ساعة.

من جهة أخرى، أعلن المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران مهدي شمس آبادي عن اعتقال عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) كانوا بصدد الإعداد لاغتيال علماء البلاد النوويين.



وقال شمس آبادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» امس ان القبض على عملاء الموساد جاء في عملية استخباراتية معقدة بعد 8 أشهر من الرصد الدقيق للأهداف الأمنية، حتى إن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض هؤلاء الأشخاص.



وأضاف: من خلال الإشراف الاستخباراتي القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في كل محافظة من المحافظات المختلفة فضلا عن محافظة سيستان وبلوشستان، وهناك الكثير من الوثائق ومستندات جمعت ضدهم لدرجة أنه عندما صدر قرار اعتقال المتهمين لم يعترضوا على ذلك.



إلى ذلك، واصلت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران محاكمة الألماني - الإيراني جمشيد شارمهد امس.



وبحسب وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية، فإن الرجل (67 عاما) متهم بارتكاب عدة هجمات، من بينها هجوم تفجيري عام 2008 على مسجد في جنوب إيران، إلى جانب التجسس. وسيواجه المتهم عقوبة الإعدام حال إدانته.