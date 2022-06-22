كشفت شركة «ميتا» أو(Meta) المالكة لمنصتي: «فيسبوك» و«انستغرام»، عن إطلاق أول متجر للأزياء الرقمية لها تحت اسم Avatars Store.



ومن شأن هذا المتجر أن يجعل الرفاهية في متناول اليد عبر عرضه لبيع تصاميم: بالنسياغا وبرادا وتوم براون.



ومن المنتظر أن تجعل الموضة الرقمية الحصول على الملابس الفاخرة أكثر سهولة، وهي إذا كانت لا تسمح بارتدائها والتباهي بها في الشارع ستجعل ذلك ممكنا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي «الميتافيرس»، وذلك من خلال اختيار تصاميم فاخرة ترتديها الصور الرمزية أو «الأفاتار» في العالم الافتراضي.



وهذا المشروع تعمل عليه حاليا شركة Meta التي أعلن رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ عن إطلاق أول متجر ملابس رقمي لها.



وتم هذا الإعلان عبر بث مباشر على موقع «انستغرام» ظهر فيه زوكربيرغ وإلى جانبه إيفا تشين التي تشغل منصب نائب رئيس قسم الموضة في الشركة، وقد أعلنا في هذا الإطار عن إطلاق واجهة جديدة خاصة ببيع تصاميم للصور الرمزية، وذلك دون إلغاء خيارات الملابس المجانية الحالية المتوافرة عليها على أن يبدأ العمل بهذا المتجر الجديد قريبا في عدة دول منها الولايات المتحدة.