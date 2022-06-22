غيب الموت الزميل قرشي عبدالرحمن الذي وافته المنية في جمهورية مصر العربية أمس الأول.



أمضى الزميل الراحل حوالي 40 عاما في جريدة «الأنباء»، حيث انضم إلى طاقمها عام 1980 ثم عاد والتحق بأسرة «الأنباء» بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي واستمر فيها حتى نهاية خدمته عام 2020.



عرف عن الراحل مثابرته في أداء مهامه، حيث عمل في المطبعة ثم انتقل إلى قسم شؤون الموظفين وكان طوال فترة عمله مثالا للموظف المجتهد المتفاني في عمله.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الزميل الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.