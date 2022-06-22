بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا امس إضرابا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين وإلغاء اربعة من أصل خمسة قطارات، في أكبر نزاع منذ ثلاثين عاما.



وتسبب الاضراب في اضطرابات شديدة في شبكة المواصلات العامة وشلل شبه تام في خدمة القطارات الرابطة بين المدن في انجلترا واسكتلندا وويلز اضافة الى (قطار الانفاق) بالعاصمة لندن.



ووفقا للتقارير الصادرة عن الهيئات الرسمية المختلفة ونقابات عمال قطاع سكك الحديد فقد توقف نحو 80% من القطارات عن العمل الامر الذي أثر على ملايين المسافرين لاسيما الذين يعتمدون على النقل العام للالتحاق بوظائفهم في المدن المختلفة.



ونددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل بتدني الأجور وتدهور ظروف العمل و«آلاف التسريحات» التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.