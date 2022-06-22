أظهرت نتائج دراسة هولندية جديدة أن البطاطس يمكن أن تكون مصدرا للبروتين يمكن الاعتماد عليه مثل الحليب الحيواني.



وأجرى باحثون في جامعة ماستريخت في هولندا دراسة لتقييم كيف تعزز بروتينات البطاطس التفاعلات البنائية التي تزيد من كتلة العضلات.



وقال الباحث الرئيسي د. لوك جيه سي فان لون، أستاذ فسيولوجيا التمارين والتغذية في المركز الطبي بجامعة ماستريخت إن «النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن تناول البروتين المشتق من البطاطس يمكن أن يزيد من معدلات تخليق البروتين العضلي أثناء الراحة وممارسة الرياضة، وأن هذه الاستجابة لا تختلف عن تناول كمية مكافئة من بروتين الحليب».



وتعد هذه النتائج معاكسة لما اعتاد خبراء التغذية الرياضية اعتقاده بأن بعض المركبات في النباتات ربما تقلل من التوافر البيولوجي للبروتينات، كما تشير بعض الأبحاث في السياق ذاته إلى أن النباتات لا توفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية المتاحة من مصادر اللحوم.