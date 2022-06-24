أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت في مراحل التفاوض النهائية لتنفيذ مشروع تشغيل وصيانة منشأة الضخ الرئيسية في محطة معالجة المياه في الصليبية.



وقالت المصادر ان العقد يبلغ قيمته 16 مليون دينار.



وذكرت ان عمليات الصيانة التي ستقوم بها الشركة مهمة للغاية، حيث تهدف الى ضمان تزويد شركة نفط الكويت بالمياه المعالجة لاستخدامها في مجالات حقن واستخراج النفط، مبينة ان الكميات التي تستهلكها الشركة تسهم في توفير المياه العذبة والصليبية الصالحة للاستخدام الآدمي.



وأشارت إلى ان المياه التي يتم جلبها من محطات المعالجة تستخدم في غسل النفط المستخرج قبل إرساله للاستخدام في مصافي شركة البترول الوطنية، مبينة ان استخدام المياه يتم في جزء من عمليات إنتاج النفط، حيث تفضل شركة نفط الكويت الاعتماد على هذه النوعية من المياه بدلا من المياه الجوفية التي تعد مخزونا استراتيجيا للبلاد.