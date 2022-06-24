شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تراجع ادائها للأسبوع الثالث على التوالي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية جراء المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد العالمي وهو ما ألقى بتداعياته السلبية على أسواق الأسهم العالمية، ومن ثم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج ومنها سوق الأسهم الكويتي.



وعزز من توجه البورصة للاتجاه الهابط، انخفاض أسعار النفط بالسوق العالمي بمعدلات وصلت لـ 6%، حيث تتأثر بورصة الكويت كسائر بورصات المنطقة بأسعار النفط كمحرك رئيسي لها سواء صعودا أو هبوطا.



وعلى إثر استمرار التوجه البيعي، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت 2.3% من الإجمالي بنحو1 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية بنهاية الأسبوع إلى 43 مليار دينار، مقابل 44 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وتراجع مستوى السيولة بنسبة 7.7%، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 287 مليون دينار بمتوسط يومي 57 مليون دينار مقابل 311 مليون دينار بمتوسط يومي 62 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن بورصة الكويت استقبلت تدفقات أجنبية الأسبوع الماضي جراء مراجعة فوتسي راسل لأوزان بورصة الكويت.



فيما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 7% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة 1.013 مليار سهم ارتفاعا من 948 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.4% محققا 201 نقطة خسائر ليصل إلى 8017 نقطة من 8218 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي خسائر بنسبة 2% بنحو 115 نقطة ليصل إلى 5646 نقطة من 5761 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.3% بخسارته 173 نقطة ليصل إلى 7240 نقطة من 7413 نقطة.



ملكيات الأجانب



من جهة ثانية، شهدت تعاملات الأجانب على اسهم البنوك الكويتية توجها بيعيا خلال الأسبوع، وذلك من خلال تقليص ملكياتهم في اسهم 5 بنوك من خلال البيع، مقابل رفع الملكيات في 3 بنوك، واستقرت الملكيات في بنكين.



وبلغت قيمة ملكيات الاجانب في اسهم الـ 10 بنوك الكويتية 3.14 مليارات دينار، وهي ذات القيمة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 22 الجاري.



تفصيليا، انخفضت نسب ملكيات الأجانب في البنك الاهلي بنسبة 0.02% بنسبة اجمالية 1.07% بقيمة 5.9 ملايين دينار، وانخفضت في الدولي KIB بنسبة 0.06% بنسبة اجمالي 6.37% بقيمة 15 مليون دينار، وفي برقان بنسبة 0.07% لتصل النسبة الاجمالية إلى 17.5% بقيمة 132.7 مليون دينار.



كما انخفضت في بنك بوبيان بنسبة 0.04% بإجمالي 5.70% بقيمة 160.4 مليون دينار، وانخفضت في بنك وربة بنسبة 0.04% لتصل إلى 3.99% بقيمة 19.1 مليون دينار.



وارتفعت نسب ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني بنسبة 0.20% بنسبة إجمالية 23.05% بقيمة 1.801 مليار دينار، وارتفعت في بنك الخليج بنسبة 0.10% بنسبة 15.83% بقيمة 157.5 مليون دينار، كما ارتفعت ملكيات الاجانب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 0.09% بنسبة 11.37% بقيمة 853.07 مليون دينار.



واستقرت النسبة في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 609 ألف دينار، وبنك اهلي متحد عند 0.41% بقيمة 2.7 مليون دينار.