عقد بنك برقان اجتماع جمعيته العمومية السنوي السابع والخمسين يوم الأربعاء الماضي في برج كيبكو، وذلك بحضور نصاب بنسبة 85.138%، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تمتد من 2022 إلى 2024.

والتزاما بتوجيهات بنك الكويت المركزي بشأن الأعضاء المستقلين، انتخب المساهمون خمسة أعضاء مستقلين يتميزون بخبرة قيادية واسعة.



وأعلن مجلس الإدارة الجديد عقب اجتماعه الأول عن انتخاب الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد رئيسا جديدا له خلفا للرئيس السابق ماجد العجيل الذي ترأس مجلس إدارة بنك برقان على مدى الـ 12 عاما الماضية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد: «نحن على ثقة بأننا سنتمكن مع كفاءات وقدرات أعضاء المجلس وثقة مساهمينا الكرام، من الاستمرار في التقدم ببنك برقان نحو مزيد من النمو المستدام والتطور والتميز».



وأضاف: «أود أن أتوجه بهذه المناسبة بالشكر للإدارة التنفيذية لبنك برقان وجميع موظفيه على تفانيهم ومثابرتهم التي عززت المكانة الرائدة التي يحتلها البنك بين المؤسسات المالية في الكويت».



بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود حيات: «نرحب برئيس مجلس الإدارة والأعضاء الجدد، ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم خلال الدورة الجديدة.

وبالدعم المتوقع من مجلس الإدارة سنواصل تنفيذ خطط البنك واستراتيجيته بنجاح.

ومع هذه الدورة الجديدة لمجلس الإدارة، سنستمر في الالتزام بمسارنا الاستراتيجي والتركيز أكثر على تنويع خدماتنا، وتوسيع مجموعة منتجاتنا، وتسريع استثمارنا في الابتكار والتحول الرقمي».



وفيما يلي أعضاء مجلس إدارة بنك برقان المنتخبون لفترة الثلاث سنوات القادمة هم:



٭ الرئيس: الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح



٭ نائب الرئيس: مسعود محمود جوهر حيات



٭ عضو: دولة الرئيس عبد الكريم علاوي الكباريتي



٭ عضو: عبدالله محمد الشارخ



٭ عضو: فيصل منصور صرخوه



٭ عضو: مازن عصام حوا



٭ عضو مستقل: فؤاد حسني دوجلاس



٭ عضو مستقل: فيصل محمد الرضوان



٭ عضو مستقل: د.أماني خالد بورسلي



٭ عضو مستقل: صقر عبدالله الشرهان



٭ عضو مستقل: ميشيل أنطون عقاد