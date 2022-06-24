أعلنت شركة هواوي مؤخرا عن إصدار أحدث ساعاتها الذكية WATCH FIT 2 ضمن مجموعتها الجديدة من الأجهزة العصرية وسهلة الاستخدام.

ولا شك في أن هذه الساعة الجديدة ستبهر محبي منتجات هواوي لما تمتاز به من شاشة عرض كاملة كبيرة مقاس 1.74 بوصة ومكالمات البلوتوث والرد السريع على الرسائل النصية وبطارية تدوم لمدة 10 أيام والعديد من المزايا ذات الصلة بالصحة واللياقة البدنية.



وتتيح ساعة WATCH FIT 2 مراقبة الحالة الصحية الشاملة مثل مراقبة معدل تشبع الدم بالأكسجين ومعدل نبض القلب والنوم والإجهاد ومراقبة التنفس لمساعدة المستخدم على تتبع أي تغيرات جسدية في كل الأوقات، وفي الوقت نفسه، يتيح تطبيق Huawei Health App على الهاتف الذكي من هواوي تحديث بيانات المراقبة الصحية بشكل فوري، مما يمكن المستخدم من مراقبة صحته الجسدية والنفسية في كافة الأوقات.



وتوفر ساعة WATCH FIT 2 عدد 97 تمرينا رياضيا مختلفا مثل الجري وركوب الدراجة الهوائية والسباحة والقفز على الحبل وما إلى ذلك. كما أنها تتضمن التمارين الشائعة حاليا مثل تدريبات رفع الأثقال والرقص وألعاب الكرة والرياضات المائية والرياضات المخصصة لمحبي المغامرات.



وتمتاز ساعة WATCH FIT 2 بقدرتها على تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال بشبكة الإنترنت، حيث يمكنكم الاستماع إلى الموسيقى مباشرة من ساعتكم الذكية أثناء ممارسة الرياضة واختيار مجموعة حصرية من الموسيقى الخلفية أثناء الجري.



وتأخذ ساعة WATCH FIT 2 هذا المزيج المثالي من الشكل الخالي من العيوب والوظيفة الاستثنائية إلى مستوى جديد تماما، وهي متوافقة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.



الساعة الذكية متوافرة في إصدارين - الإصدار النشط (Active Edition) والإصدار الكلاسيكي (Classic Edition) الجديد، أحدث ساعة ذكية من هواوي متوافرة في الكويت بسعر يبتدأ من 46.900 دينارا على موقع هواوي الرسمي وتجار التجزئة المحددين.