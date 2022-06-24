حافظ منتخب البرازيل على صدارة التنصيف العالمي، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس، فيما صعدت الأرجنتين للمركز الثالث.



وتصدر «السيلساو» التصنيف متفوقا على البلجيكي، فيما حلت الأرجنتين في المركز الثالث، بدلا من فرنسا، بطلة العالم، التي تراجعت للمركز الرابع بعدما فشلت في تحقيق أي انتصار في المباريات الأربع الأخيرة بدوري أمم أوروبا.



وظلت إنجلترا في المركز الخامس، فيما صعدت إسبانيا للمركز السادس متفوقة على إيطاليا، فيما قفزت هولندا للمركز الثامن، متفوقة على البرتغال، فيما أكملت الدنمارك المصنفين العشر الأوائل.



في الوقت نفسه، خرجت المكسيك من المصنفين العشر الأوائل، حيث تراجع ثلاثة مراكز من التاسع إلى الثاني عشر.