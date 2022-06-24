لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين من المقرر أن تنطلق بطولة ويمبلدون للتنس الأسبوع المقبل بدون مشاركة النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر الذي تقترب مسيرته الاحترافية من نهايتها بينما عبر اللاعب الأميركي المعتزل جون ماكنرو عن سعادته بمشاهدة اللاعب السويسري الشهير على مدار سنوات طويلة.



وخضع فيدرر الذي سيكمل عامه 41 في أغسطس المقبل لثلاث عمليات جراحية في الركبة بالعامين الأخيرين ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ هزيمته في دور الثمانية في ويمبلدون العام الماضي أمام المجري هوبرت هوركاتش.



إلى ذلك، اضطرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة عالميا، إلى الانسحاب من دورة إيستبورن على الملاعب العشبية الى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في منافسات الزوجي، بسبب إصابة في ركبتها، وفق ما أعلن المنظمون أمس.