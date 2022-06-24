يعقوب العوضي



حقق منتخبنا الوطني للتايكواندو للسيدات الميدالية البرونزية في بطولة آسيا والمقامة حاليا في كوريا الجنوبية، حيث حصدتها لاعبة الأزرق حنان الناصر بعد منافسة قوية مع المرشحين للقب والحاصلين عليه كوريا الجنوبية المستضيف والمنتخب الايراني.



وتعتبر الميدالية العودة الرسمية للتايكواندو إلى منصات التتويج بعد غياب 18 عاما، وكانت استعدادات الناصر عبر التدريبات المحلية والخارجية بجهاز فني مكون من المدرب الكوري جونغ بارك والمدرب الوطني منيف الديحاني.



يذكر أن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للتايكواندو وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة هاني المرشاد قد ذللوا العقبات والصعوبات التي واجهت المنتخبات الوطنية عامة ومنتخب السيدات خاصة.



إلى ذلك، أكد المرشاد أن الانجاز جاء بعد سنوات عجاف وكان الصعود إلى منصات التتويج إشارة إلى عودة الرياضة الكويتية عامة والتايكواندو خاصة إلى التتويج والتألق على المستوى الدولي.



وأشاد المرشاد بالمستوى الفني الذي قدمته اللاعبة حنان، مؤكدا على قدرات بنات الكويت وشبابها وتميزهم بالموهبة الفطرية للظهور والتمثيل المشرف في مختلف المحافل الدولية والمحلية.