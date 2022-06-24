لم يستبعد زين الدين زيدان تدريب فريق باريس سان جرمان لكرة القدم، أو تولي تدريب المنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشان، وسط تزايد التكهنات فيما يتعلق بمستقبله.



وحتى الآن لم يتم الإعلان عن رحيل ماوريسيو بوكيتينو من تدريب سان جرمان، لكن عدة تقارير إعلامية ربطت اسم زيدان ومدرب نيس كريستوفر غالتيير بتدريب الفريق، حتى ان رئيس النادي ناصر الخليفي أكد وجود مفاوضات مع الأخير.



وفي مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية للاحتفال بعيد ميلاده الـ 50، أشار «زيزو»، المولود في مدينة مرسيليا، إلى أنه لن يستبعد فرصة تدريب المنافس اللدود للفريق الذي كان يشجعه عندما كان صغيرا.

وقال زيدان: «لا تقل لا أبدا. عندما كنت لاعبا كان لدي الخيار تقريبا كل الأندية».



وأضاف: «كمدرب، لا يوجد 50 ناديا يمكنني الذهاب إلى أحدها. هناك احتمالان أو ثلاثة. هذه هي الحقيقة. كمدربين، لدينا خيارات أقل من الخيارات التي كانت متاحة لنا كلاعبين.

إذا عدت الى أي ناد سيكون من أجل الفوز. أقول هذا بكل تواضع. لهذا لا يمكنني الذهاب لأي مكان. لأسباب أخرى أيضا، قد لا أكون قادرا على الذهاب لأي مكان».



وقال زيدان: «بالطبع أريد أن أصبح المدير الفني للمنتخب الفرنسي. سأتولى المنصب، أتمنى ذلك يوما ما. متى؟ الأمر ليس بيدي، ولكنني أريد أن أتطور لكي أدرب المنتخب الفرنسي».

وأضاف: «لكن للحقيقة هذه هي القمة. وبما أنني خضت هذه التجربة كلاعب، واليوم أنا مدرب. وتدريب المنتخب الفرنسي راسخ في رأسي».