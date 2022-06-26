أمير قطر يبدي سعادته بزيارة مصر الشقيقة ولقاء الرئيس المصري ويشيد بدورها المحوري في تعزيز التضامن العربي

السيسي وتميم بن حمد يؤكدان ترسيخ تطوير العلاقات الثنائية

القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لمصر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في جميع المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بأخيه أمير قطر ضيفا كريما على مصر، مهنئا إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.



من جانبه، تقدم الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه الرئيس السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدما بالتهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كل الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة الرئيس السيسي على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.



كما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمنا في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر بمختلف المجالات.



وتم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصة ما يتعلق بتعزيز تدفق كل الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أشاد أمير قطر بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، كما توافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.



كما تم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية ـ الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.



كما رحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميريكية.



كما أبدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال أمير قطر ـ في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ـ «سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم».