القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق خدمة السحب النقدي وخدمة المدفوعات الإلكترونية وتفعيلها فيما يزيد على 400 محطة وقود، وجار استثمار نجاح تطبيق ذلك في تعميم هذه الخدمة على باقي محطات الوقود بالجمهورية، حيث يتم حاليا العمل على تعميمها في كافة المحطات خلال الفترة القادمة.



وأوضح الوزير أن شركة (إي فاينانس) بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول والجهات التابعة لها، من تطوير خدمة جديدة بمحطات الوقود تمكن المواطن من السحب النقدي للأموال من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكي، كما تمكن هذه الخدمة أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم من أقرب محطة وقود لهم دون اللجوء إلى التزاحم في أوقات صرف تلك المستحقات.



وأشار الملا، خلال افتتاحه محطة الوقود المتكاملة التعاون للبترول ـ كارجاس في حي الدقي بعد تطويرها، إلى أنه تم إطلاق عدد من الخدمات الرقمية الجديدة بمحطات الخدمة والتموين بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، في إطار البرنامج المتكامل للتحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة، تطبيقا لاستراتيجية التطوير والتحديث والتي تعنى بتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد وإمكانات قطاع البترول والتي بدأت انطلاقتها منذ عام 2016 تزامنا مع البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادي بمصر.



ولفت الوزير إلى أن أولى تلك الخدمات توفير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أساطيل سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية، بدلا من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتي التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات، بداية من تحديد نوع الوقود المستخدم بالمركبات والتحكم في الأرصدة من حيث القيمة والكميات المطلوبة، وتوفير تقارير متابعة دورية تساعد صاحب القرار في الجهات المتعاقدة، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم الفني الهاتفي لذلك بواسطة شركة (إي فاينانس) بالتعاون مع شركات تسويق المنتجات البترولية.