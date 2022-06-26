هالة عمران



أكد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أن قرية نهطاي بمركز زفتى بمحافظة الغربية هي نموذج من نماذج التطوير التي سيشمل جميع القرى المصرية، مشيرا إلى أن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، وقرية «نهطاي» هي قرية من القرى الأم، مضيفا «لقد تضمنت الجولة زيارة مشروعات متنوعة في كل المجالات، من بينها مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، كما زرنا مشروع إنشاء مدرسة جديدة لإنهاء نظام الفترات داخل المدرسة».



جاء ذلك في بيان للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء حول جولة رئيس الوزراء التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري بقرية «نهطاي» التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.



وقال مدبولي «أشرف بوجودي اليوم في قرية» نهطاي «في مركز زفتى بمحافظة الغربية إحدى القرى التي يتم تطويرها ضمن المشروع الكبير الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقد نفذنا مشروعات ضخمة بالقرية، وبمشاركة المجتمع المدني، حيث يتم طلاء الواجهات على الشوارع الرئيسية، كما زرنا وحدة الإسعاف، ووحدة طب الأسرة، ووحدة تنمية المجتمع، وكذا مشروع رفع كفاءة محطة مياه الشرب وزيادة طاقتها الاستيعابية، وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي والتي تشهد أيضا أعمال رفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية من أجل أن تكون قادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية لهذه القرية وما حولها.



وأكد رئيس الوزراء أنه حرص خلال جولته بقرية «نهطاي» على الاطمئنان على ما يتم تنفيذه من مشروعات في توابع القرية، حيث تشهد هذه التوابع إقامة مشروعات الصرف الصحي والتي ستدخل الخدمة تباعا خلال الفترة المقبلة، قائلا «إننا لا نتحدث فقط عن إقامة مشروعات في القرى الأم، بل تشمل أعمال التطوير التوابع أيضا».



وأضاف «الحقيقة ما نشهده من أعمال تطوير في القرى المصرية هو بمنزلة منظومة متكاملة، فهذا المشروع بجميع المقاييس هو مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستظل الأولوية الأولى للدولة المصرية والحكومة بالرغم من كل التحديات التي يواجهها العالم هي استكمال هذا المشروع الضخم والعملاق لأن تأثيره الإيجابي على 60 مليون مواطن مصري واضح تماما، لذلك هو أهم مشروعاتنا».



وأشار رئيس الوزراء، إلى مشروعات رصف الطرق، موضحا أن الطرق الرئيسية تشهد أعمال رصف على نطاق واسع، والطرق الفرعية أيضا يتم عمل دمج لها بصورة جيدة للغاية، ومضيفا«الحمد لله المنظومة تسير بصورة جيدة، وهذا هو النموذج الذي سنراه في كل القرى المصرية، وسنستمر الفترة المقبلة في زيارة المحافظات لمتابعة هذا المشروع العملاق».