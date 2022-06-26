هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مشروع حياة كريمة هو مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المشروع يعد الأولوية الأولى للدولة المصرية والحكومة المصرية بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم.



وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحافي في محطة الصرف الصحي بقرية نهطاي مركز زفتى بمحافظة الغربية برفقة عدد من الوزراء ومحافظ الغربية - أن استكمال مشروع حياة كريمة يمتد تأثيره إلى أكثر من 60 مليون مواطن؛ لذلك يعد من أولويات الحكومة.



وقال رئيس الوزراء إن قرية نهطاي مركز زفتى بمحافظة الغربية، تعد أنموذجا من نماذج تطوير قرى مصر، مشيرا إلى أن المركز عدد سكانه يبلغ 600 ألف نسمة ويتم تنفيذ به أكثر من ألف مشروع في ذات الوقت.



ولفت إلى أن القرية تعد من القرى الأم ويوجد اهتمام كبير جدا بها ويوجد بها حجم مشروعات ضخم في كل المجالات، مشيرا إلى الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية والزراعة، كما يتم إنشاء مدرسة جديدة للقضاء على نظام الفترات داخل المدرسة، كما تم رفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير الترع جميعها.



ونوه بوجود نموذج فريد في عمل كورنيش على الترعة التي تم تطويرها، كما تم عمل بمشاركة المجتمع المدني طلاء عمارات الشوارع الرئيسية، كما تم انشاء وحدات الإسعاف ووحدة طب الأسرة ووحدة تنمية المجتمع، كما تم رفع كفاءة محطة مياه الشرب، وتمت زيادة طاقتها الاستيعابية، وأيضا رفع كفاءة محطة الريف الصحي وقدراتها الاستيعابية لكي تستوعب الفترة القادمة التعامل مع التوسعات بالقرية.