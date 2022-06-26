ثامر السليم



أقامت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا معرضها الوظيفي الأول ومعرض مشاريع طلبتها الخريجين الذي افتتح يوم الأربعاء 22 واستمر حتى الخميس 23 الجاري، وذلك في مبناها الكائن في منطقة الدوحة، وذلك بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بيليندا ليويس.



وقد شارك بالمعرض العديد من الشركات الخاصة وبعض من المؤسسات الحكومية ومنها مجموعة الملا والبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي والهيئة العامة لشؤون الشباب وشركة زين للاتصالات وشركة STC وشركة هواوي ومجموعة الملا للصيرفة ومجموعة الملا للسيارات ومجموعة علي عبدالوهاب المطوع وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان ووزارة المالية في المعرض الوظيفي الأول للكلية، حيث تتمثل أهمية مشاركة المؤسسات المختلفة بالمعرض من حيث مقابلة موظفين «مهندسين وفنيين» مستقبليين محتملين جدد، ذوي مهارات عالية ومتقدمة والتعرف على المهارات والمعارف المتقدمة التي يتمتع بها طلاب وخريجو كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والتعرف على فرص التعاون الممكنة مستقبلا مع الجامعة.



وتم تنسيق معرض مشاريع التخرج للتعرف على طبيعة التخصصات المختلفة في الجامعة وطبيعة دراستها، ومواءمتها لاحتياجات المؤسسات مستقبلا، كما تعتبر فرصة استثمارية في مشاريع الطلبة المشاركين للمؤسسات، وعرض الفرص المتوافرة للطلاب مستقبلا والمزايا المصاحبة.



حيث تتمتع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بعلاقات دولية مع جامعات عالمية ومتخصصة في مجال الهندسة والتكنولوجيا مثل: جامعة كاناغاوا في اليابان المتخصصة في مجال صناعة الروبوتات والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، ومعهد «IIT» التكنولوجي وهو واحد من أكبر المعاهد التكنولوجية بالعالم.



كما تتمتع الجامعة بكادر أكاديمي وخبرات دولية من جميع أنحاء العالم مثل: أستراليا، بريطانيا، ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، حيث يتمتع طلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بمهارات فنية هندسية وتقنية عالية.



وتطرح الكلية ثلاثة تخصصات علمية تعتبر من أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل وهي:



البرامج الأكاديمية:



1 - بكالوريوس في علوم الكمبيوتر:



- التشعب 1: البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني



- التشعب 2: بكالوريوس علوم الكمبيوتر والتطبيقات الخلوية



- التشعب 3: بكالوريوس علوم الكمبيوتر وعلوم البيانات



2 - بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر:



- التشعب 1: بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي



- التشعب 2: بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر وإنترنت الأشياء



- التشعب 3: بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والأمن الجنائي السيبراني



3 - بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات:



- التشعب 1: بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات - الإلكترونيات المتقدمة



- التشعب 2: بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات - الاتصالات المتقدمة



- التشعب 3: بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات – اتصالات الجيل الخامس والأجيال القادمة.