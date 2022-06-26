دمشق ـ هدى العبود



أكد الكاتب والناقد السوري محمد سامر إسماعيل أن فيلمه السينمائي حي المنازل أبصر النور وبدأ بتصويره المخرج غسان شميط في قلب العاصمة السورية دمشق.



وعن مضمون الفيلم وتفاصيله، قال إسماعيل لـ«الأنباء»: قصة عشق وحب طفولي جمع بين «ملك» و«سالم» عندما كانا صغيرين بحي دمشقي عتيق، لكن لا تلبث أن تتعقد ضمن ظروف الأزمة السورية، وتشتبك مع الواقع من خلال تجاذبات اجتماعية وسياسية تفضي إلى قصة حب تلتبس فيها البلاد مع الحبيبة، لتقف العادات والأعراف وجها لوجه عقبة أمام بطلي الفيلم، حيث تدور الحكاية بين تلك الشخصيات في بدايات الأسابيع الأولى من الحرب، وتقود شخصية كل من الأب والعم والخال حكاية الحب بين سالم وملك إلى أماكن خطرة تكشف عنها الأحداث التي يقدمها السيناريو بإيقاع متصاعد ورومانسي، ولم ننس ان تلك الحكاية من الفيلم الروائي الطويل جرت عبر أسواق دمشق القديمة وحاراتها، خاصة صناعة البوظة الشامية.

الحرفة التي تعتمد عليها أسرة بطل الفيلم لمواجهة السواد ببياض الحليب ونصاعة القلوب.



«حي المنازل» فيلم روائي طويل من إخراج غسان شميط، وسيناريو وحوار سامر محمد إسماعيل عن رواية «أطلال أم كلثوم» للأديب فيصل خرتش، وتعاون فني علي العقباني، ومدير التصوير باسل سراولجي، وهو من بطولة (زهير عبد الكريم، وميلاد يوسف، ورنا جمول، عدنان عبد الجليل ومارسيل جبيلي، وغابرييل صليبا، ودلع نادر، ومحمد شما وآخرين.