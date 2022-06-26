دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة السورية عهد ديب لـ «الأنباء» أنها انتهت من تصوير ما اسند إليها من أحداث مسلسل «قرار وزير» عن نص للمخرج والكاتب طارق سواح وإنتاج شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني، سيناريو باسل خليل، واختار المخرج أحياء دمشق العتيقة وزواريبها الضيقة القديمة مكانا لتصوير أحداث مسلسله.



وعن مضمون قصة العمل الرئيسة، قالت: تدور حول حياة محام سابق، يتلقى خبر تعيينه وزيرا في الدولة، لكنه يفاجئ الجميع بإصداره قرارا غريبا من نوعه بعد فترة وجيزة من تنصيبه، ما يشكل صدمة لوسطه المحيط، وتتصاعد الأحداث تدريجيا وتظهر انعكاسات هذا القرار على الشخصيات الأخرى في العمل ويبدأ كل شخص بالتعامل مع المنصب بما يتناسب مع مصالحه.



كما يسلط الضوء على كيفية تعامل وسائل الإعلام مع قرارات الوزير والانعكاسات الناتجة عنه والضغوطات الكبيرة التي يتلقاها من قبل عائلته للعدول عن قراره، فهل يستجيب لها أم يصر على تنفيذه؟ تساؤلات كثيرة ومهمة يقدمها المسلسل للوقوف على حياة المواطن التي ذهبت أدراج الرياح.



وتابعت ديب: ما اسند لي خطة معينة مع صديقي من اجل توريط الوزير «الفنان الكبير جرجس جبارة وإيقاعه» وأعتبر ان مشاركتي بالعمل هي بمنزلة افتتاحية للموسم الجديد 2033 وأنا حاليا عائدة من تركيا بعد أن انتهيت من تجسيد دور الزوجة الثالثة للفنان رشيد عساف من خلال (مسلسل هب الريح ) بموسمه الثاني والذي نهدف فيه إلى إلقاء الضوء على خطورة الطلاق بشكل غير عقلاني لكن بقالب كوميدي جميل وشيق، ومسلسل «هب الريح» من إنتاج محمد العنزي وإخراج صالح السلتي وأسندت البطولة للفنان رشيد عساف ومجموعة كبيرة من الفنانين السوريين والمصريين واللبنانيين، واستطيع توصيفه بأنه مسلسل لطيف عرض بشهر رمضان على عدة فضائيات، وحاز مشاهدة كبيرة



وهدفنا كان معالجة الطلاق بشكل غير عقلاني وتعسفي، وعواقب وصعوبة إعادة الزوجة لعهدة زوجها في حال طلقت ثلاث مرات وقدمنا ذلك بقالب كوميدي شيق ومثير.



كما تحضر عهد ديب حاليا لمسلسل «حنكش» من إخراج نعيم الحمصي وإنتاج شركة قبنض، عمل بوليسي فيه أكشن ومزيد من التشويق والإثارة.