أعلنت شركة أوتوماك للسيارات عن شراكتها مع شركة «دونج فينج» لتكون موزعا معتمدا لها لعلامة فورثنج في الكويت، حيث ستتولى الشركة مسؤولية مبيعات وتسويق وخدمة ما بعد البيع لسيارات فورثنج.



وتعد سيارة فورثنج أول سيارة تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، حيث تم الكشف عنها لأول مرة عام 2020 في معرض غوانزو للسيارات في الصين.

وحصلت السيارة على شعار منفصل بشكل الأسد ليعبر عن القوة والثقة والدرع يشير الى السلامة والأمان ليكون قيمة تكمن في قلب العلامة.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميمها المبتكر، حيث تظهر جليا إبداعات وأفكار المصمم الألماني هانز هينينج في أدق تفاصيل السيارة الرائعة الجمال وفقا لمتخصصين في قطاع السيارات من جميع أنحاء العالم.

هذا، ويعرف المصمم الألماني هانز هينيج بالإبداع والذوق الرفيع، كما لمع اسمه في مجال صناعة السيارات، حيث ساهم في تصميم موديلات علامات تجارية معروفة مثل مرسيدس- بنز وجنرال موتورز وفولفو وغيرها.



وفي هذا السياق، قال عمر غازي العمر الرئيس التنفيذي للعمليات: نحن متفائلون لهذه الشراكة مع «دونج فينج» التي تعتبر واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

ونتطلع الى هذا التعاون الذي سيعزز من مكانة الشركة، كما يعكس التزامنا المتواصل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات الى عملائنا في السوق الكويتي.

ونؤكد أن انضمام علامة فورثنج إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى الناجحة للشركة، يدل على نجاح الاستراتيجية التي اعتمدتها شركة أوتوماك لتطوير خدماتها بشكل متواصل، ونحن على ثقة بأن التزامنا بأعلى معايير الخدمة سيضمن أفضل تجربة امتلاك سيارة التي تلبي كل متطلبات عملاء فورثنج.



وفي نظرة على مواصفات وتقنيات السيارة الجديدة فقد تم تم تزويد فورثنج T5 EVO بمحرك ميتسوبيشي من 4 أسطوانات سعة 1.5 تيربو عالي الأداء بقوة 197 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 285 نيوتن لكل متر عند 4000 لفة في الدقيقة، ويكون معدل تسارع السيارة من 0 الى 100 في 9.7 ثوان فقط.

وتم تجهيزها بواحد من أفضل ناقلات الحركة في العالم وعلبة تروس Magna ذات السرعات الـ 7 مزدوجة القابض.



وما يلفت الانتباه في السيارة المقصورة الداخلية المجهزة بمقاعد مريحة من جلد النابا مع لمسات باللون الأحمر المطرزة بتصميم فرنسي لتعطي انطباعا حقيقيا بالفخامة والرفاهية ومن التجهيزات الداخلية شاشة معلومات ونظام ترفيه مدمجين بقياس 20.5 إنشا وصندوق تخزين بتحكم مركزي، صندوق تدفئة وتبريد في مسند الذراع ومساحة تخزين سفلية.

وتأتي بمنقي هواء ومكيف بتقنية CN95 ينقي الهواء الداخلي حتى يوفر للركاب تنفسا صحيا خلال القيادة.