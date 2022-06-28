وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، قال في مقدمته: وردني عدد من الشكاوى من مجموعة من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يخص امتناع الهيئة عن صرف مكافآت التخصصات النادرة ومكافأة التفوق.



ولما كان مجلس الأمة قد أقر القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظم مكافأة التفوق والمكافأة الاجتماعية، ومكافأة التخصص النادر، والمكافأة المالية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية.



ولا شك أن المشرع حينما أقر هذه المكافأة كان لحكمة وهي تشجيع الطلبة المتفوقين، وكذلك تشجيع الطلبة على الالتحاق ببعض التخصصات الصعبة والتي يعزف الطلبة عادة عن الالتحاق بها وهي تسمى «التخصصات النادرة» بهدف تخريج كوادر كويتية من هذه التخصصات وعدم الاعتماد على الكوادر الوافدة.



ومنذ إصدار القانون التزمت فيه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ودأبت على صرف هذه المكافأة في مواعيدها المقررة، إلا أنه منذ ثلاث سنوات امتنعت عن صرف مكافآت التخصصات النادرة ومكافأة التفوق من دون أسباب معلومة، وهناك استياء طلابي كبير تجاه هذا التأخير بعدم صرف مستحقاتهم.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما الأسباب الفعلية لامتناع الهيئة عن صرف مكافآت التخصصات النادرة والتفوق لطلابها منذ ثلاث سنوات؟ مع بيان السند القانوني لذلك (إن وجد).



2 ـ متى ستصرف جميع المكافآت، وهل سيكون التأخير دائما أم ستصرف جميعها خلال هذه السنة بأثر رجعي؟