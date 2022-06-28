وجه النائب فرز الديحاني سؤالين إلى كل من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، ووزير الصحة د. خالد السعيد، طالب في السؤال الأول الموجه إلى وزير التربية والتعليم العالي بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل هناك دراسات مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة احتياجات سوق العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها وما احتياجات الديوان التي طلبها من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لسد احتياجات سوق العمل؟



2 ـ ما الخطة التي تتبعها وزارة التعليم العالي لسد احتياجات سوق العمل في السنوات المقبلة؟



3 ـ كم عدد الطلبة في كلية التمريض بالشقين «الدبلوم والبكالوريوس»؟ مع تزويدي بالعدد وجنسيات المقبولين ونسبة القبول والمكافأة المالية التي تصرف لطلبة التمريض شهريا.



4 ـ هل تعاني كلية التمريض ومعهد التمريض من عزوف طلبة وعدم رغبتهم في الالتحاق بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بسبب عدم التوسع بالقبول؟



5 ـ بعد جائحة كورونا وبعد عدد من التصريحات لوزير التعليم العالي السابق بضرورة التوسع في ابتعاث الطلبة في التخصصات الطبية، يرجى تزويدي بخطة الوزارة للسنة الدراسية المقبلة في الابتعاث بتخصصات الطب كافة والوظائف الطبية المساندة والتمريض وتخصصات كليات العلوم الصحية كافة.



6 ـ هل قدم ديوان الخدمة المدنية أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أي دراسة إلى وزارة التعليم العالي عن احتياجات الكويت خلال السنوات المقبلة للتخصصات الطبية خصوصا أن وزارة الصحة افتتحت في 2018 مدينة الجهراء الطبية والآن بصدد الانتهاء من أعمال مستشفيات الفروانية والعدان والصباح والتوسعات الجديدة لعدد آخر من المراكز والمستشفيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة.



وطالب في السؤال الموجه إلى وزير الصحة بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ جميع التواريخ النهائية لإنجاز المشاريع الصحية التي تقع تحت إشراف وزارة الصحة.



2 ـ ما سبب نقل مستشفى الأمراض السارية إلى الجهراء؟



3 ـ ما موعد افتتاح مستشفى الأمراض السارية؟ وما أسباب التأخير؟ مع تزويدي بكلفة إنشاء المشروع والعيوب المسجلة، وهل تسلمت الوزارة المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة المشرفة على التسلم ومسمياتهم الوظيفية ومهامهم.



4 ـ ما أسباب تأخير صرف مكافأة الأطباء المكلفين بالعمل في مراكز التطعيم؟



5 ـ هل وضعت الوزارة احتياجاتها الوظيفية للسنوات الخمس المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالاحتياجات الوظيفية في جميع التخصصات والمهن طبيا وفنيا وإداريا، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.