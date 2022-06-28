القاهرة - سامي عبدالفتاح



قبل 48 ساعة من تسلم البرتغالي ريكاردو سواريز، المسؤولية الفنية لفريق الأهلي، خلفا لموسيماني، استطاع المدير الفني المؤقت سامي قمصان أن يحقق مع فريق الأهلي فوزا جديدا ومهماً بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر (المتأخرة) لموسم 2020، بالفوز على بيراميدز 2-1 في مباراة ربع النهائي، وسوف يلاقي الأهلي فريق بتروجيت يوم 2 يوليو المقبل، والفائز في هذه المباراة يلاقي الزمالك في النهائي.

سجل للأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 19 من عمر المباراة من ضربة رأس، ثم أحرز حسام حسن الهدف الثاني في الدقيقة 92، وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 95 من ضربة جزاء.



ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة اليوم المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، بعد أن أنهى تعاقده مع نادي فيسنتي البرتغالي بشكل رسمي ودفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ ربع مليون يورو.

إلى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري، حيث تختتم في الـ 10:30 مساء بتوقيت الكويت، في اللقاء المهم الذي يجمع الزمالك وسيراميكا، وقبله في الـ 8 مساء سيكون لقاء المحلة مع الإسماعيلي، والمقاولون مع البنك الأهلي.