بيروت - ناجي شربل



بعد استراحة قصيرة تلت نهاية الموسم الكروي اللبناني، عاودت الأندية أنشطتها بدءا بالاستعانة بمدربين غالبيتهم من المحليين، وتجديد عقود آخرين أشرفوا على الفرق في الموسم المنتهي.

الأنصار بطل الثنائية في الموسم الماضي أسند قيادة الجهاز الفني إلى ابن النادي وصانع القسم الأكبر من أمجاده وألقابه القياسية لاعبا، المدرب الوطني جمال طه.

وجاء التعاقد مع «الغزال الأسمر»، بعد تعثر التجديد للأردني عبدالله ابوزامع على خلفية طلب الأخير زيادة مالية على راتبه الشهري، الذي ناهز مع مساعده ومواطنه 12 ألف دولار.



وكان الأنصار استعاد خدمات هدافه السنغالي الحاج مالك تال الذي لعب له سابقا 3 مواسم، في ضوء عودة اللاعبين الأجانب الى الدوري اللبناني بواقع 3 لاعبين.

نادي البرج صاحب المركز الثالث في الموسم المنتهي، عين المدرب السوداني أسامة الصقر مديرا للجهاز الفني، بعدما قاد الصفر بنجاح فريق طرابلس الرياضي وجنبه الهبوط الى مصاف أندية الدرجة الثانية.

في النجمة، تجري المفاوضات للتجديد للمدرب التونسي طارق جرايا الذي حل في القسم الأخير من الدوري بديلا للمدرب المستقيل موسى حجيج، وأحرز مع الفريق مسابقة كأس لبنان.