الدوحة - فريد عبدالباقي



أمهل نادي السيلية القطري مهلة إلى المحترف السوري في صفوف نادي الشرطة العراقي محمود المواس حتى يوم الخميس المقبل، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله إلى نادي السيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العرب 2021.



وهددت إدارة نادي السيلية اللاعب المواس باللجوء إلى «فيفا» وتقديم شكوى ضده مرفقا عقد النادي مع اللاعب وذلك في حال عدم وصوله إلى الدوحة الخميس المقبل.



وفي الوقت الذي فجر نادي الشرطة مفاجأة كبيرة عندما أكد على أن لاعبه السوري المواس لايزال مرتبطا بعقد مع النادي العراقي حتى نهاية الموسم المقبل.



من جانبه، أكد محمود المواس أنه يريد البقاء في صفوف الشرطة، متمنيا أن يتم حل المشكلة بين الناديين في الأيام المقبلة.



وأشار المواس إلى أنه تسرع في التوقيع لنادي السيلية وأنه يريد الاستمرار في الدوري العراقي برفقة نادي الشرطة بسبب الضغط الجماهيري ومطالبة البعض باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.



هذا، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مشاركة حكم الفيديو المساعد الـ «VAR» رسميا في مسابقات الاتحاد القطري لكرة القدم، بعد النجاح في إشراك حكم الفيديو المساعد في مسابقات كاملة لـ 3 مواسم متتالية، ما يمنحه صلاحية الاستمرار في تطبيق هذه الآلية مستقبلا، بعد اكتسابها صفة رسمية من قبل إدارة التحكيم في «فيفا»، ليتم إدراج الاتحاد القطري لكرة القدم منظما متمرسا فيما يتعلق باستخدام حكم الفيديو المساعد الـ «VAR».



وإلى ذلك، علمت «الأنباء» أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيقوم باستخدام الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 «الرحلة» في جميع مسابقاته المحلية لموسم 2022-2023، حيث ينطلق الدوري القطري في الأول من أغسطس المقبل.

«الرحلة»، هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة «أديداس» بشكل خاص لكأس العالم، وسوف تتم طباعة شعار مؤسسة دوري نجوم قطر على كرة المونديال التي ستظهر في الدوري القطري بالموسم الجديد.