القاهرة ـ هالـة عمــران ومجــدي عبدالرحمن



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك بعنوان «مصر الثانية على مستوى أفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 - 2022».



ويسلط الإنفوجرافيك الضوء على أبرز ما جاء بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر في يونيو 2022.



وأوضح أن قيمة التدفقات الخليجية الاستثمارية المتوقعة ستصل إلى 22 مليار دولار، مما سيساعد على تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في الأصول الجديدة 3 مرات محققة بذلك 5.6 مليارات دولار ومنها على سبيل المثال استثمارات عقارية لشركة Reportage Properties الإماراتية بـ1.5 مليار دولار.



وسلط الإنفوجرافيك الضوء على المشروعات المصرية الضخمة المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة ومنها مشروع المونوريل ومشروع الحمام لمعالجة مياه الصرف.



الى ذلك، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة، امس بحضور وزير الرياضة د. أشرف صبحي وعدد من مسؤولي الجهات المختصة.



ووجه وزير الرياضة الشكر لمجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة مشروع القانون.



ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.