القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة، حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحذف بعض مستحقي الدعم التمويني أو وجود عجز في السلع التموينية.



وشددت على توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية سواء في المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي.



وأكدت انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المواطن الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريا لمنافذ صرف السلع التموينية، فضلا عن توافر جميع السلع بأسعارها الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين وغير المدرجين على منظومة الدعم التمويني.