القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أهمية انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د.مصطفى مدبولي، امس مع عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك والشركات الوطنية، للمشاركة في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، وذلك بحضور وزير المالية د.محمد معيط، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير أشرف إبراهيم، ومساعد أول وزير المالية شيرين الشرقاوي، ومساعد وزير المالية للتطوير الإداري خالد نوفل، وعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى.



وأشار مدبولي إلى أن مؤتمر COP27 يكتسب زخما كبيرا، حيث إن انعقاده يأتي عقب قمة «جلاسكو» للمناخ، والتي شهدت الإعلان عن حزمة من التعهدات التي من شأنها أن تسهم في الحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية التي يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة وأقل إنتاجا للكربون.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سيناقش على نطاق واسع سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات التي طرحت خلال قمة «جلاسكو»، كما أنه سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الدولة والقطاع الخاص في المجالات المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن كونه فرصة لتعزيز مجالات التعاون بين الدول، وفتح مجالات للنقاش حول الملفات ذات الأولوية.



وأضاف مدبولي: من المخطط أن يحضر المؤتمر عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، ما يجعله فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية، وكذا فرصة للتسويق والترويج لمشروعاتنا.