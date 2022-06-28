عبدالعزيز الفضلي



تعرض وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب إلى وعكة صحية ألزمته الفراش، الأمر الذي أدى إلى تعليق استقباله للمراجعين في الوقت المحدد له من الساعة الـ٥ حتى الـ٧ صباحا. وأكدت الفحوصات الطبية أن الإرهاق بسبب الجهد الزائد الذي يبذله اليعقوب أثر على صحته، خاصة أنه يبدأ العمل بعد صلاة الفجر حتى منتصف الليل، إضافة إلى متابعته على مدار الساعة لسير الاختبارات وكذلك اطلاعه على عمل الكنترول. «الأنباء» أجرت اتصالا هاتفيا مع د.علي اليعقوب للاطمئنان على صحته، ورد علينا ليطمئن الجميع بأنه بخير وبصحة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من سأل عنه ودعا له. وذكر اليعقوب أن الأطباء نصحوه بالبقاء في المنزل حتى نهاية الأسبوع الجاري لأخذ قسط من الراحة، سائلا الله الصحة والعافية للجميع. ولم ينس د.اليعقوب أبناءه الطلبة، حيث هنأهم على النجاح والتفوق متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية العملية والعلمية.