عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، أقامت إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية، حفل ختام الأنشطة المدرسية لتكريم كوكبة من الطلبة والطالبات الفائزين بالمسابقات المحلية والخارجية والعربية والدولية للعام الدراسي 2021-2022، صباح أمس على مسرح مبنى ديوان عام وزارة التربية، بحضور عدد من القيادات التربوية، والطلبة المكرمين وأولياء أمورهم.



وخلال الحفل هنأ الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أبناءه الطلبة والطالبات على تحقيق التفوق والنجاح خلال عام دراسي كامل من العمل والنشاط والتميز، مشيرا إلى أنهم قدموا نموذجا مشرفا لتمثيل الوطن في المحافل الدولية ورفعوا رايته بين الدول معربا عن تقديره وشكره لهم.



وأشاد المقصيد بدور جميع الإدارات المدرسية من مديري المدارس والمعلمين ومشرفي الأنشطة وأولياء أمور الطلبة لما بذلوه من جهود واضحة للوصول لهذه النتائج المشرفة.



وأكد على دور الأنشطة المدرسية وأهميتها الكبيرة في تحسين مستوى أداء الطلبة وتطوير مهاراتهم، بما ينعكس إيجابا على حياة الطالب الاجتماعية والشخصية والأكاديمية.



ولفت إلى أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة يولي اهتماما كبيرا بتنويع الأنشطة المدرسية لتتلاءم مع احتياجات الطلبة وميولهم المختلفة والعمل على تنميتها.



وفي ختام الحفل قام الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ومدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي بتكريم الطلبة والطالبات من مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص، الفائزين بالمسابقات الآتية: أولمبياد الرياضيات، الملتقى العلمي الآسيوي، ملست، الدستور، أولمبياد علوم الأرض، جائزة أولمبياد الرياضيات والفيزياء، تصميم البوستر المسرحي، الرسم الحر(الفرحة بعودة الحياة الطبيعية)، وتحدي القراءة العربي 2021/ 2022.