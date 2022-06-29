حنان عبد المعبود



أعلن رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية د.محمد العتيبي عن انطلاق انشطة اليوم التوعي عن اضرار أشعة الشمس في فصل الصيف وتأثيرها على الجلد في مجمع الجهراء الصحي اليوم الأربعاء. وقال العتيبي ان هذه الفعالية تقام تحت مظلة رابطة أطباء الجلد، مشيرا الى ان اكثر الأمراض انتشارا في فصل الصيف، الحساسية الضوئية وحروق الشمس على الشواطئ، والتهابات الثنايا والعدوى الفطرية بأنواعها وخاصة التنيا المبرقشة. وأضاف: هناك المشاكل الناتجة عن أحواض السباحة والشواطئ مثل التهابات الكلور، ويجب ارتداء الملابس القطنية البيضاء وتجنب انواع الصابون القلوية وخاصة المعطرة وتجنب أشعة الشمس في اوقات الذروة من 10 صباحا الى 4 عصرا.