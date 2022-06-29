عبدالكريم العبدالله



أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار عن قيام اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة ممثلة في إدارة التراخيص الصحية وإدارة تفتيش الأدوية ـ الداخلية ـ القوى العاملة، بضبط صالون نسائي في منطقة صباح السالم مخالف يزاول مهنة الطب من دون ترخيص.



وذكرت د.النجار في تصريح صحافي أن الصالون النسائي تعمل فيه عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية ليس لديها ترخيص مزاولة مهنة، وتستخدم أجهزة غير مرخصة مثل جهاز الليزر، بالإضافة إلى ضبط مواد مثل المخدرات الموضعية والأنبولات لمواد غير مرخصة من وزارة الصحة.



وأكدت د.النجار أنه ستتم إحالة الصالون المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيدة بجهود اللجنة الثلاثية على سرعة تجاوبها للواقعة.



وأفادت بأن هذا جاء بعد بلاغ من مواطنة زارت الصالون ولفت انتباهها وجود هذه المواد والأجهزة مما جعلها تسارع في الإبلاغ عن الموقع، مبينة انه بناء على البلاغ قامت اللجنة الثلاثية بضبط الموقع متلبسا بالمخالفة، مؤكدة في الوقت ذاته أن صحة المواطنين والمقيمين خط أحمر، ولن تتوانى الوزارة بالتعاون مع اللجنة الثلاثية في ضبط أي موقع يضر بالصحة العامة.