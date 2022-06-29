خديجة حمودة



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى المنامة قادما من مسقط، في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين، في ثاني محطات جولته الخليجية الحالية، لإجراء مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وبحسب الديوان الملكي البحريني، فإن الزيارة تهدف الى إجراء مباحثات مشتركة تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.



وكان الرئيس السيسي أكد حرص مصر وسلطنة عمان على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي امس، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

من جانبه، أشاد الرئيس السيسي بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني- المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية- العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير 2022.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الأزمة الروسية- الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة، وكذا كيفية التعامل العربي مع تداعيات هذه



الأزمة. وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان نحو إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس في مسقط مع صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء العماني بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على عمان، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين.