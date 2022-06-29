القاهرة - هالة عمران



وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه امس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.



ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والإدارة والعلوم السياسية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.



كما نظم مشروع القرار مهام كل من مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها تحديدا دقيقا، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضا الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة، وشروط منحها.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقا لأحدث النظم العالمية، فضلا عن كونها لا تهدف إلى الربح.



ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.



كما نظم مشروع القرار مهام كل من مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها تحديدا دقيقا، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضا الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة، وشروط منحها.