القاهرة ـ هالة عمران



وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي امس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها محافظة الدقهلية.



ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، هي «الدراسات القانونية، والطب البيطري، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض»، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة.



ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هي: «الطب البيطري، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم»، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب، على أن تتضمن كلية «القانون والإنسانيات» كلا من تخصصات: «القانون الدولي، والعقود الدولية، والتحكيم الدولي»، وتكون الدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.