أقامت جمعية «أبي أتعلم» حفلا لتكريم طلابها المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك برعاية الرئيس الفخري للجمعية طلال خليفة الجري، وحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.منى بورسلي وعدد من أعضاء الجمعية وأولياء أمور الطلبة المتفوقين، وذلك في مقر جمعية صندوق إعانة المرضى بمنطقة الصباح الطبية.



وخلال الحفل الذي اشتمل على العديد من الكلمات التقديرية من قبل د.منى بورسلي وعدد من أعضاء الجمعية، قام الرئيس الفخري طلال الجري بتكريم الطلبة والطالبات المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا قيمة لجهودهم وتفوقهم الدراسي على الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي مروا بها خلال مراحل الدراسة.



هذا، وعبر طلال الجري عن سعادته بهذا التكريم الذي أكد على دعم مجموعة الجري القابضة للفعاليات المجتمعية المختلفة ومنها جمعية «أبي أتعلم» التي أكد من خلالها على أهمية التعليم لكل فئات المجتمع ومنهم فئة أبنائنا المرضى الذين نحرص على تلقيهم كل الدعم لإكمال مسيرتهم التعليمية، مبينة ان المجموعة مستمرة في تقديم كل الدعم للجمعية، وذلك لإكمال دورها النبيل في إيصال رسالة التعليم إلى أبنائنا المرضى في مختلف المراحل الدراسية.