يسر «ايكيا» الحميضي الإعلان عن اسم الفائزة المحظوظة في السحب الرابع والأخير لـ «ايكيا»، نجاة نعيمي.



وتم سحب القرعة بإشراف وزارة التجارة والصناعة، ووفق القواعد واللوائح القانونية المتبعة.



وتسلمت نعيمي جائزتها من مدير خدمة العملاء في معرض ايكيا الأفنيوز أحمد عادل، وذلك خلال حفل خاص أقيم في معرض ايكيا الأفنيوز، والجائزة عبارة عن تجديد المنزل بمنتجات وخدمات من ايكيا قيمتها 10 آلاف دينار تشمل الأثاث والتخطيط والتصميم والتوصيل.



وعام بعد عام، تواصل ايكيا الوقوف بجانبك لتحقيق حياة أفضل داخل المنزل، ويسعدها دائما الترحيب بالجميع لزيارة معارضها في الكويت، والاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها: ايكيا الأفنيوز، ايكيا العاصمة مول، وايكيا 360.