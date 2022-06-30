وزعت جمعية الهلال الأحمر مساعدات إنسانية لـ200 امرأة أرملة من الأسر المحتاجة بمناسبة اليوم العالمي للأرامل شملت أجهزة كهربائية وأواني منزلية ومواد غذائية.



وأكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية خالد الزيد لـ «كونا» أمس على هامش توزيع المساعدات أهمية إدخال مشاعر الفرح والسرور على قلب المرأة الأرملة والتخفيف بعض الشيء عنها في مثل هذه المبادرات الإنسانية.



وقال الزيد إن الدول تحتفل سنويا باليوم العالمي للأرامل في 23 يونيو والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2010 اعترافا وتقديرا لهن.