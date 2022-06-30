

أطلقت إدارة الأﭬنيوز معرض الأﭬنيوز الصيفي تماشيا مع أجواء الصيف والعطلة، حيث بدأ يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى 8 يوليو المقبل في منطقة غراند بلازا.



ويهدف المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، لجلب أجواء الصيف إلى الأﭬنيوز لإضفاء الترفيه على الزوار ممن يستمتعون بفصل الصيف في الكويت، من خلال احتضانه 25 محلا من الموجودة في الأﭬنيوز، حيث يشارك في المعرض عدة محلات متخصصة في ملابس ومنتجات الصيف والبحر، مثل: كابانا، ديكاتلون، ليه كانبير، سندك، سويمز، أوليبار براون، شامبيون، سوبر دراي، كروكس، مونكي، آند أذر ستوريز، ديزني، اتش آند ام، نكست، أمريكان إيجل ومحل فلان. كما يشارك في المعرض نظاراتي حسن، كفراتي، سفريات المسافر، كليرز وأرنوبة ودبدوب الذي أضفى المزيد من المتعة على زوار المعرض من خلال ابتكار تصميمات مميزة على شعر الأطفال وإضافة الألوان المميزة على أظافرهم.



وكي تكتمل متعة تجول الزوار في معرض الأﭬنيوز الصيفي، يشارك عدد من المحلات المتخصصة في المشروبات والمثلجات، مثل: تي لافيليج، عصير الضاحية، ليمونيد وستيكو ناتورا، وحظي المعرض بإقبال كبير من الزوار الذين أشادوا بذلك النوع من الفعاليات الصيفية التي تتماشى مع أجواء الصيف وتلبي احتياجاتهم بإضفاء الترفيه على تجربة التسوق في الأﭬنيوز.



وأكدت إدارة الأﭬنيوز أن المعرض يهدف أيضا لدعم المحلات الموجودة بالداخل من خلال عرض مجموعاتها الصيفية وتشكيلاتها المستوحاة من أجواء الصيف، وحرصت على إقامة المعرض في هذه الفترة كجزء من الأنشطة الصيفية، باعتبار الأﭬنيوز أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم والوجهة الأكثر زيارة في الكويت، وأحد أهم المحطات السياحية التي يقصدها السياح من خارج الكويت.



وأعربت إدارة الأفنيوز عن سعادتها بالتفاعل المستمر من قبل الزوار مع المعرض، مؤكدة حرصها على أن يقضي كل الزائرين أمتع الأوقات خلال تواجدهم في الأﭬنيوز، لافتة إلى أنها تقوم دائما بتنظيم الأنشطة والفعاليات على مدار العام.