القاهرة ـ خلود أبوالمجد



عبر الفنان أحمد عز عن سعادته ببدء عرض فيلم «كيرة والجن» الذي يقوم ببطولته برفقة الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة هند صبري وعدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب واحمد مالك وروبي وهدى المفتي وتامر نبيل وعلي قاسم ومحمد عبدالعظيم وغيرهم، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للروائي أحمد مراد وقام بالإخراج مروان حامد.



واستغرق تصوير الفيلم ما يقارب أربع سنوات، وذلك نظرا لظروف «كورونا»، والاغلاق الذي تعرضت له الكثير من الدول والاجراءات الاحترازية، وانشغال أبطال الفيلم بأعمال أخرى.



ويقدم عز في الفيلم شخصية «عبدالقادر شحاتة الجن» الذي تجمعه صداقة خلال أحداث العمل مع كريم عبدالعزيز الذي يقوم بأداء شخصية الطبيب «أحمد عبدالحي» أو «أحمد كيرة» ويبدآن معا في محاربة الاستعمار الانجليزي.



وأكد عز أنه قام بقراءة الرواية فور طرحها وقبل التفكير حتى في تحويلها الى فيلم سينمائي، وقال: الرواية من الأعمال التي كتبها أحمد مراد بشكل رائع، وهو ما ساعدني كثيرا في تجسيد الشخصية التي أقدمها لأنه أعطى في كتابته شرحا وافيا لكل أبطال روايته وتاريخها وانفعالاتهم النفسية ومشاعرهم، وهو ما أفادني كثيرا في العمل على الشخصية.



وأضاف عز: إن العمل حينما تحول إلى سيناريو وحوار سينمائي كان ممتازا، وليس فيه أي ملاحظات، ولكن على العكس كل الشخصيات كانت بها من الثراء الكثير الذي جعلنا نستمتع بتقديمه طوال فترة العمل كل هذه السنوات، فشخصية «الجن» بها نصيب كبير من اسمها، فهو أقرب الى الشخص النصاب الأناني الذي يفكر في نفسه، ولا يكترث بالمستقبل ويعيش اليوم بيومه، لذا فهو دائما يبحث عن مصلحته إلى أن تحدث له نقطة تحول تغير من مسار حياته تماما.



أما عن الصعوبات التي واجهته طوال التصوير فقال عز: الفيلم كله وليس شخصيته وحدها التي كانت تصادفها صعوبات، فالفيلم من الأعمال السينمائية الصعبة تنفيذيا، وهذا هو أول ما يقع على المخرج والإنتاج اللذين أعتبرهما بطلين من أبطال العمل.



وأوضح أنه فور علمه بأنه مرشح لأداء هذه الشخصية شعر بسعادة غامرة لأنه سيشارك الثلاثي الناجح كريم عبدالعزيز ومروان حامد وأحمد مراد في عمل من أعمالهم.

وتابع: شرف كبير لي لأنهم مجموعة من محبي الصناعة والمهتمين بها في كل تفاصيلها، لذا كنت سعيدا بهذه التجربة جدا.



وحول فكرة العمل في فيلم يحكي عن إحدى الحقب الزمنية التاريخية، رد: هذا ما يجب أن يحدث طوال الوقت، بأن نبحث عن الجديد الذي يضيف لصناعة السينما، فيجب أن نحافظ على الريادة المصرية في كل شيء وليس في الفن والسينما فقط، فليس معنى أن نقدم فيلما للتسلية أن يكون قليل القيمة، «ونشكر في أفلام الخواجة»، فنحن لدينا من الطاقات والامكانيات ما يجعلنا نتفوق على الخواجة في أعمالهم كلها.



اما عن التعاون مع كريم عبدالعزيز فأكد أحمد عز أن اجتماعه مع كريم في فيلم كان يتمناه، ولكن ما كان يمنع ذلك هو ايجاد العمل المناسب الذي يتحمل جمع كم من النجوم.

وأردف: التكلفة الانتاجية بجانب حماسنا يجعلنا نتنازل عن جزء من أجورنا لتنفيذ العمل، وهذا لم يعد سرا فالجميع حتى الجمهور يعرف أننا نقوم بهذا حتى نسعدهم بأعمال جيدة.

وأكمل: الحديث عن كريم عبدالعزيز يحتاج الى الكثير من الوقت، فهو فنان رائع وإنسان جميل جدا، لذا فشهادتي فيه مجروحة، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.