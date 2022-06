Nope



تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول مجموعة من الأشخاص تربطهم ظواهر غامضة، وهو من إخراج وتأليف: جوردان بيل، بطولة: ستيفن يون، دانيال كالويا، مايكل وينكوت، كيكي بالمر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 28 أغسطس المقبل.









Three Thousand Years of Longing



تكتشف باحثة منعزلة في رحلتها إلى إسطنبول وجود جني قادر على تحقيق ثلاث أمنيات لها مقابل حريته، وفي مقابل ذلك تسعى للحصول على الحب. الفيلم من إخراج وتأليف: جورج ميلر، بطولة: تيلدا سوينتون، إدريس إلبا، كان غولدر، دافيد كولينز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» سبتمبر المقبل.









Puss in Boots: The Last Wish



بعد اكتشافه وفاته للمرة الثامنة، يحاول «بوس» عيش حياته الأخيرة المتبقية بشكل استثنائي، فينطلق في مغامرة كبيرة لمحاولة تحقيق أمنيته الأخيرة واستعادة حيواته التسع. الفيلم من إخراج كل من: جويل كراوفورد وجانويل ميركادو، بطولة: أنطونيو بانديراس، فلورنس بيو، سلمى حايك، أوليفيا كولمن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 22 أكتوبر المقبل.