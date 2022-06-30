القاهرة - محمد صلاح



طمأنت الفنانة نبيلة عبيد بعض الأفراد الذين انزعجوا من فكرة تقديم حكايات من كواليس حياتها الفنية خوفا من التطرق إلى حياتها العاطفية مع بعض مشاهير الفن والمجتمع في مصر، مؤكدة أنها لن تقلد شخصيتها في فيلم «الراقصة والسياسي»، ولن تفعل مثل سلوى شاهين في «كشف المستور»، وستخصص برنامجها الجديد لنقل خبرتها الفنية للأجيال الجديدة فقط.



وقدمت نبيلة توضيحا عبر حسابها في «انستغرام» بعد اللغط الدائر حول البرنامج منذ الإعلان عنه وقالت: «عندما وافقت على تسجيل حكايات من مشوار حياتي بصوتي للإذاعة المصرية، كان هدفي في المقام الأول نقل تجربتي كفنانة إلى الجيل الجديد من نجوم التمثيل، بالإضافة إلى نوع من التوثيق الشخصي لتجارب وقصص مررت بها منذ بداياتي وحتى استحققت أن يسبق اسمي لقب نجمة مصر الأولى، اللقب المحبب لقلبي، والذي لم يأت أبدا من فراغ بل نتيجة تعب وبحث دائم عن التمييز والنجاح مع كل عمل فني جديد قدمته».



وأضافت نبيلة عبيد: «طبعا البعض قد تخيل أن الحكايات سوف تتضمن أسرارا عاطفية، وقصص المغامرات ما بين مافيا رجال الأعمال ورجال السياسة أصحاب السلطة، وهذا طبعا كله محض خيال من يؤلفون هذه القصص والعناوين بحثا عن التريند والسبق الإعلامي».