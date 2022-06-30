دمشق - هدى العبود



تحدث المنتج صادق الصباح، عن المشاريع الفنية الجديدة التي يستعد لتقديمها في موسم الدراما الرمضاني القادم، مؤكدا أن الفنان السوري تيم حسن سيظهر بشخصية جديدة تماما.



وأعلن المنتج اللبناني في وسائل الإعلام، أن تيم سيفاجئ الجميع بالشخصية الجديدة، وسيظهر بعيدا عن شخصية «جبل»، التي تقمصها في مسلسل «الهيبة»، لمدة خمس سنوات، وبعدها الفيلم السينمائي المنتظر.



ولفت الصباح إلى أن تيم سيتحول من «جبل» إلى «عاصي الزند»، في مسلسل تاريخي يعيده إلى بيئة الأعمال التاريخية بعد غياب طويل، وقال: بعد النجاح الذي حققه «الهيبة»، بحثنا كثيرا عن قصة توازيه أهمية، ويمكنها أن تجذب المشاهد، وقد قع اختيارنا على هذه القصة النابعة من حكاياتنا الشعبية التي تشبه تلك التي كان يرويها الحكواتي، وهو عمل سيصور بين لبنان وسورية ومن ثم في تركيا، وقد لزمته ميزانية مرتفعة، والكثير من التحضير، لنقل جميع عناصر تلك الفترة التاريخية بدقة.



وامتدح الصباح الفنان تيم حسن كثيرا، معتبرا أنه يستحق الاهتمام الذي توليه الشركة له، كونه رجلا مثقفا وقارئا ومطلعا، وبمقدوره أن يذوب في آراء المجموعة، مؤكدا أن العمل سيكون مبهرا للجميع، وسيتم تقديمه في جزأين بحيث يعرض جزء واحد كل عام، والعمل من تأليف عمر أبي سعد، ويقوم بإخراجه نفس مخرج «الهيبة» سامر البرقاوي.